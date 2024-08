Erzgebirge: Schon wieder ein brennendes Auto!

Zwönitz - Die Brandserie in Zwönitz ( Erzgebirge ) geht weiter!

Erst am Montagabend fackelte in der Lessingstraße ein Mazda ab. © André März

Am Dienstagabend sah ein Fußgänger in der Lessingstraße einen Feuerschein. Als er nachschaute, sah er Feuer an einem Skoda auf einem Parkplatz.

"Er informierte weitere Anwohner und löschte den Brand, ehe am Fahrzeug ein größerer Schaden eintreten konnte. Dieser beziffert sich schätzungsweise auf einige hundert Euro", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. In den vergangenen Tagen kam es in der Lessingstraße in Zwönitz bereits zu zwei Autobränden.

Ein Mitsubishi und ein Mazda fackelten ab. Zünden hier Tuning-Hasser Autos an?