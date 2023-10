Fiat brennt in Kassel lichterloh: Kripo sucht Zeugen

In der Berlepschstraße in Kassel stand am Montagabend ein Fiat 500 in Flammen - die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. © Polizeipräsidium Nordhessen

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Montagabend in der Berlepschstraße, Ecke Herkulesstraße, in Kassel-Vorderer Westen, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am heutigen Dienstag mitteilte.

Demnach entdeckten Passanten gegen 23 Uhr das Feuer und alarmierten die Feuerwehr.

Der Brand des geparkten Fiats konnte rasch gelöscht werden, dennoch entstand an dem Kleinwagen wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 7000 Euro geschätzt werde, erklärte Polizeisprecherin Ulrike Schaake.

Bei ersten Ermittlungen sei zudem festgestellt worden, dass sowohl das vordere Kennzeichen des Fiats sowie die Kennzeichen und die Hecks weiterer fünf geparkter Autos in unmittelbarer Nähe zu dem Fiat mit grüner Farbe besprüht worden waren.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht alles dafür, dass unbekannte Täter den Fiat 500 vorsätzlich angesteckt und die weiteren Fahrzeuge mutwillig beschädigt haben", berichtete Ulrike Schaake weiter.