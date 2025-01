Firmenchef sauer: Wer hat meine Traktoren geklaut?

Langenbernsdorf - Dreiste Diebe klauten am Dienstag in einem Landtechnikbetrieb im Landkreis Zwickau gleich zwei Traktoren. Der Schaden ist hoch. Die Kripo fahndet nach den Tätern.

Die Täter schlugen im Langenbernsdorfer Ortsteil Niederalbertsdorf zu. © Sven Gleisberg

Schockmoment für Bernd Gerstner (61), Geschäftsführer der NATES GmbH in Langenbernsdorf: Als er am Dienstagmorgen auf das Betriebsgelände in Niederalbertsdorf kam, waren zwei neuwertige Traktoren spurlos verschwunden.

"Ich war völlig sprachlos, als ich das Unheil sah", erzählt Gerstner.

Die Firma ist seit 1993 auf den Verkauf von Land-, Forst- und Gartentechnik spezialisiert. Traktoren gehören ebenfalls zum Sortiment.

Was war passiert? Laut Polizei schlugen die Täter in der Nacht zwischen 1 und 7 Uhr zu. Sie durchtrennten einen Metallzaun, um auf das Gelände zu kommen.

"Sie haben sogar einen Zaunpfahl aus der Verankerung gerissen", erklärt Gerstner.

Danach machten sie sich an den beiden Traktoren zu schaffen und fuhren diese vom Gelände.

Es handelt sich dabei um zwei rote Traktoren der französischen Marke Massey Ferguson 4708 M.