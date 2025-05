Flitterwochen vorbei: Polizei nimmt vielgesuchtes Pärchen in Gewahrsam

Aschersleben - Am gestrigen Donnerstag setzte die Bundespolizei bei Aschersleben ( Sachsen-Anhalt ) dem Liebesglück eines kriminellen Pärchens ein Ende.

Alles in Kürze

Eine Streife kontrollierte um 19.10 Uhr ein junges Paar im Bahnhof Aschersleben. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am heutigen Freitag mit.

So durfte ihre Tochter um 23 Uhr nach Hause gehen, ihr Freund wurde allerdings am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Die Liebesbeziehung muss er nun also aus dem Gefängnis heraus führen.