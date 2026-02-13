Flucht vor Kontrolle: Autofahrer will sich mit 200 km/h in die nächste Stadt retten

Gröningen/Halberstadt - Mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde ist am Donnerstagabend ein Autofahrer auf der B81 bei Gröningen ( Landkreis Börde ) vor der Polizei geflüchtet.

Das Haltesignal hat der Autofahrer (30) ignoriert und stattdessen Gas gegeben. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Vorausgegangen war ein Versuch der Beamten, den Mann einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Selbst in Halberstadt (Landkreis Harz) war der Mann innerorts mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde unterwegs, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Doch wenig später verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Die Flucht endete auf einer Grünfläche. Zuvor soll der Fahrer mit seinem Wagen gegen den Zaun eines Wohnhauses gekracht sein.

Im Auto befanden sich hinter dem Steuer ein 30-Jähriger sowie auf der Beifahrerseite ein 26 Jahre alter Mann. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Drogentest reagierte positiv.

Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige körperlich fahruntüchtig war.