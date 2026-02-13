Mercedes gerät in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte bei Frontalcrash in Unterfranken

Reichenberg - Rettungskräfte im Großeinsatz! Bei einem schlimmen Frontalcrash in Unterfranken sind am Freitag zwei Menschen schwer verletzt worden. Auch ein Hubschrauber wurde alarmiert.

Auf der B19 bei Reichenberg in Unterfranken kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal. © NEWS5/Pascal Höfig

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 9.15 Uhr auf der B19 bei Reichenberg (Landkreis Würzburg).

Demnach war ein 41-jähriger Mann mit seinem Mercedes von Würzburg in Richtung Giebelstadt unterwegs, als er im Bereich einer S-Kurve auf regennasser Fahrbahn offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Wagen geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Seat einer 31-jährigen Frau.

Beide Autofahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber landete zwar an der Unfallstelle, musste jedoch keinen Transport übernehmen.

Mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis Reichenberg sowie die Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.