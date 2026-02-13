Handgranate in Meiningen? Frau alarmiert die Polizei

Meiningen - Ein handgranatenähnlicher Gegenstand hat am Donnerstagnachmittag in Meiningen für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Spezialisten des Landeskriminalamtes untersuchten den handgranatenähnlichen Gegenstand am Meininger Schloßplatz und sprengten ihn kontrolliert. (Symbolfoto) © 123RF/ovbelov

Eine Zeugin informierte die Polizei, nachdem sie nahe dem Schloßplatz ein verdächtiges Objekt entdeckt hatte. Nach eigenen Angaben war ihr der Gegenstand bereits am Vortag aufgefallen.

Die Einsatzkräfte reagierten umgehend, sperrten den Bereich weiträumig ab und evakuierten mehrere umliegende Gebäude, darunter das Museum, die Stadtverwaltung, einen Kindergarten sowie ein Café.

Am Donnerstagabend trafen Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes ein. Der Gegenstand wurde vor Ort kontrolliert gesprengt. Ob es sich tatsächlich um eine scharfe Handgranate handelte, wird derzeit noch untersucht.