Handgranate in Meiningen? Frau alarmiert die Polizei
Meiningen - Ein handgranatenähnlicher Gegenstand hat am Donnerstagnachmittag in Meiningen für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.
Eine Zeugin informierte die Polizei, nachdem sie nahe dem Schloßplatz ein verdächtiges Objekt entdeckt hatte. Nach eigenen Angaben war ihr der Gegenstand bereits am Vortag aufgefallen.
Die Einsatzkräfte reagierten umgehend, sperrten den Bereich weiträumig ab und evakuierten mehrere umliegende Gebäude, darunter das Museum, die Stadtverwaltung, einen Kindergarten sowie ein Café.
Am Donnerstagabend trafen Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes ein. Der Gegenstand wurde vor Ort kontrolliert gesprengt. Ob es sich tatsächlich um eine scharfe Handgranate handelte, wird derzeit noch untersucht.
Wie das Objekt an den Schloßplatz gelangte, ist bislang unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Herkunft geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden und das Aktenzeichen 0037959/2026 anzugeben.
