Folgenschwere ICE-Fahrt: 45-Jähriger wandert sofort in den Knast

Halle (Saale) - Einem 45-Jährigen wurde seine ICE-Fahrt ohne gültiges Ticker am Dienstag zum Verhängnis.

Im Juni 2023 war er demnach vom Amtsgericht Leipzig wegen tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt worden.

Da er kein Ausweisdokument vorweisen konnte, musste seine Identität mittels eines Fingerabdruck-Scans bestimmt werden. Und siehe da: Gegen ihn waren in der Vergangenheit gleich zwei Haftbefehle erlassen worden.

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde die Behörde über einen Schwarzfahrer im ICE zwischen Erfurt und Halle informiert, woraufhin sie den Libyer am Hauptbahnhof in Empfang nahmen.

Die Beamten erinnerten den Gesuchten am Dienstag nämlich an die offenen Haftbefehle und überbrachten ihn sofort in ein nahe gelegenes Gefängnis. Darüber hinaus muss der Mann sich nun wegen des Erschleichens von Leistungen sowie wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten.