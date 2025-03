28.03.2025 14:10 7.621 Feuerhölle in Mehrfamilienhaus: Zwei Männer sterben - mehrere Personen verletzt!

Am Mittwochabend kam es in Leverkusen zu einem folgenschweren Brand in einem Mehrfamilienhaus. Zwei Bewohner sterben, andere werden zum Teil schwer verletzt.

Von Frederick Rook

Leverkusen - Am späten Mittwochabend kam es in Leverkusen zu einem folgenschweren Brand in einem Mehrfamilienhaus. Für zwei Männer kam jede Hilfe zu spät! Bei einem Wohnungsbrand in Leverkusen-Opladen sind am späten Mittwochabend zwei Männer ums Leben gekommen. © Patrick Schüller Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Leitstelle gegen 23.51 Uhr gleich von mehreren Anrufern über das Unglück informiert. Sofort eilten die Einsatzkräfte zu dem Gebäude im Bereich der Düsseldorfer Straße in der Opladener Innenstadt. Bei Eintreffen der ersten Retter stand das dritte Obergeschoss sowie das Dachgeschoss bereits in Vollbrand. Der Treppenraum war ebenfalls verraucht. Mehrere Personen waren durch das Feuer in ihren Wohnungen eingeschlossen. Eine Person kauerte bereits auf einer Fensterbrüstung und war von starkem Rauch umgeben. Sofort wurden umfangreiche Maßnahmen zur Menschenrettung eingeleitet. Dies geschah sowohl über Drehleitern als auch über Trupps im Innenangriff. Polizeimeldungen Schon wieder! Aggressiver 23-Jähriger entblößt sich vor Passanten Insgesamt konnten fünf Personen aus ihren Wohnungen gerettet werden. Ein Bewohner brachte sich leicht verletzt noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit. Allerdings forderte das Feuer auch zwei Tote. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarben die beiden Männer aufgrund der Schwere ihrer erlittenen Verletzungen noch an der Einsatzstelle. Baustatik des gesamten Gebäudes muss nach Brand überprüft werden Drei Personen wurden von den Rettungskräften mit Verbrennungen und dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. © Patrick Schüller Drei Personen wurden mit Verbrennungen und dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zunächst an der Einsatzstelle versorgt und später zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise konnten die Kameraden ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Nachbargebäude verhindern. Der Dachstuhl des Brandobjektes ist jedoch akut einsturzgefährdet. Weitere unverletzte Bewohner des Wohnhauses werden in einer naheliegenden Betreuungsstelle vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betreut. Polizeimeldungen Teenager von fremdem Autofahrer angesprochen: Polizei sucht Zeugen Die Baustatik des gesamten Gebäudes wurde durch die Bauaufsicht Leverkusen überprüft, das Gebäude ist bis auf Weiteres gesperrt. Gas und Elektrik wurden durch den Versorger EVL abgestellt. Das Gebäude und die Brandwohnung wurden durch die Polizei versiegelt. Auch die Ermittlungen zur Brandursache laufen bereits auf Hochtouren. Aufgrund der Einsturzgefährdung ist die Düsseldorfer Straße in diesem Bereich halbseitig gesperrt. Im Laufe des Tages finden noch regelmäßige Nachschauen durch die Feuerwehr Leverkusen statt. Erstmeldung: 27. März, 6.25 Uhr; zuletzt aktualisiert: 14.08 Uhr

Titelfoto: Patrick Schüller