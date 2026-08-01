Frau (†35) stirbt in Mehrfamilienhaus: Mann in sozialen Medien als Mörder bezichtigt, Polizei mit Klarstellung

Gotha - Am 23. Juli kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Gotha zu einem Todesfall. Die Polizei hat sich nun dazu geäußert.

Die Polizei hat sich zu dem Todesfall in Gotha geäußert. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Der tragische Vorfall hatte sich in einem Wohnblock in der Südstraße zugetragen. Ums Leben gekommen war laut den Beamten eine 35-Jährige.

Während der bisherigen Ermittlungen gab es keine Hinweise, dass die Dame durch Fremdeinwirkung oder eine strafbare Handlung verstorben sei.

Die Polizei veröffentlichte allerdings ein Statement, weil derzeit in den sozialen Medien ein Mann im Zusammenhang mit dem Todesfall als Mörder bezichtigt wird.

Laut den Ermittlern sollen diese unbestätigten Informationen nicht verbreitet werden.