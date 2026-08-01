Gewalttat ruft Polizei auf Plan: Ein Mann ist tot, ein zweiter flüchtig

Bad Dürkheim - Eine schreckliche Gewalttat hat in Bad Dürkheim die Polizei auf den Plan gerufen: Ein 41 Jahre alter Mann ist getötet worden, nach einem 43-jährigen Verdächtigen wird gefahndet.

Die Polizei fahndet nach einem 43-Jährigen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Samstagmittag zu dem Fall mitteilten, waren die Einsatzkräfte am Freitagabend gegen 22.30 Uhr alarmiert worden.

Beim Eintreffen der Beamten war der Verdächtige allerdings bereits vom Tatort geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Den Angaben zufolge läuft die intensive Suche nach dem 43-Jährigen weiterhin auf Hochtouren.