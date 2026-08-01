Gewalttat ruft Polizei auf Plan: Ein Mann ist tot, ein zweiter flüchtig
Bad Dürkheim - Eine schreckliche Gewalttat hat in Bad Dürkheim die Polizei auf den Plan gerufen: Ein 41 Jahre alter Mann ist getötet worden, nach einem 43-jährigen Verdächtigen wird gefahndet.
Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Samstagmittag zu dem Fall mitteilten, waren die Einsatzkräfte am Freitagabend gegen 22.30 Uhr alarmiert worden.
Beim Eintreffen der Beamten war der Verdächtige allerdings bereits vom Tatort geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.
Den Angaben zufolge läuft die intensive Suche nach dem 43-Jährigen weiterhin auf Hochtouren.
In welcher Beziehung die beiden Männer zueinander standen, ist demnach noch ein Teil der laufenden Ermittlungen. Genauere Angaben zum Hergang der Tat teilten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht mit.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa