VW-Fahrer übersieht Radfahrer: 52-Jähriger stürzt und verletzt sich schwer

Bleicherode - Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend im Landkreis Nordhausen zwischen einem Radfahrer und einem VW.

Die Rettungskräfte waren vor Ort und kümmerten sich um den verletzten Radfahrer. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei berichtet, war ein 52-Jähriger auf dem Radweg von Nohra kommend in Fahrtrichtung Wolkramshausen unterwegs.

Auf Höhe des Gewerbegebiets musste der Radfahrer die Straße kreuzen. Obwohl er Vorfahrt hatte, wurde er hierbei von einem 37-jährigen VW-Fahrer übersehen.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der Biker und verletzte sich schwer. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes hatten sich Ersthelfer um den Mann gekümmert.

Der Notarzt war mit einem Rettungshubschrauber zur Unglücksstelle gebracht worden.