Frau bedroht 4-jähriges Kind in Unterfranken mit Messer: Polizei zückt Pistole

Würzburg - Eine Frau in einer "psychischen Ausnahmesituation" soll im unterfränkischen Würzburg am Freitagmorgen ein vierjähriges Kind mit einem Messer bedroht haben.

In Würzburg kam es am Freitagmorgen zu einem bedrohlichen Polizeieinsatz. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, wie die Polizei mitteilte.

Polizisten konnten die Frau wenige Minuten später festnehmen. Die 54-Jährige kam wegen ihrer psychischen Situation in ein Krankenhaus.

Wie ein Polizeisprecher erläuterte, kam es auf offener Straße zu dem Vorfall.

Aus einiger Entfernung habe die Frau das vier Jahre alte Kind mit einem Messer von der Größe eines Taschenmessers bedroht.

Sie habe sich etwa einen Meter vom Kind entfernt befunden, als sie Stichbewegungen ausführte.

Passanten hatten die Polizei verständigt, nachdem sie die Frau mit dem Messer in der Hand beobachtet hatten. Die alarmierten Beamten hätten die Frau wenige Minuten später angetroffen, hieß es weiter.