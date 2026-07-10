17-Jährige gewürgt: Gewalt beim MotoGP auf dem Sachsenring

Hohenstein-Ernstthal - Der MotoGP auf dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau ) ist noch nicht richtig losgegangen, da gab es schon erste Polizeieinsätze auf dem Festivalgelände.

Auf dem Festivalgelände am Ankerberg kam es in der Nacht zu Freitag zu mehreren Auseinandersetzungen. (Symbolbild) © 123RF/Rafael Ben-Ari

Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nacht zu Freitag mehrere Körperverletzungsdelikte angezeigt, zu denen es auf dem Festivalgelände am Ankerberg gekommen ist.

Kurz vor 1 Uhr meldete sich ein 21-Jähriger bei den Einsatzkräften, weil er auf einem Parkplatz von drei Personen geschlagen wurde. Der junge Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zu den Tätern laufen noch.

Rund um die große Bühne wurden drei Körperverletzungen gemeldet. Eine 17-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen zunächst von einem 24-Jährigen beleidigt. Dann schubste sie ihn, woraufhin der Mann die Jugendliche würgte.

Der mutmaßliche Täter kassierte eine Anzeige und erhielt einen Platzverweis. Ebenso erging es einem 45-Jährigen, der einen 38 Jahre alten Mann verletzt hatte.