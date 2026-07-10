Nach Schwimmbad-Besuch spurlos verschwunden: 32-Jähriger tot aufgefunden
Update, 10. Juli, 12.05 Uhr: Vermisster tot aufgefunden
Die Polizei hat die öffentliche Fahndung nach dem seit dem 20. Juni vermissten Mann zurückgenommen. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, wurde bereits am Dienstag auf einem Grundstück im Bereich des Niederstedter Wegs ein Leichnam entdeckt.
Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den vermissten 32-Jährigen. Die endgültige Identifizierung durch die Gerichtsmedizin steht allerdings noch aus.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach aktuellem Stand liegen den Ermittlern keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.
Erstmeldung, 25. Juni, 19.38 Uhr: 32-Jähriger nach Schwimmbad-Besuch vermisst
Bad Homburg - Seit mehreren Tagen fehlt von einem 32-jährigen Mann aus Bad Homburg jede Spur. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Nun wenden sich die Ermittler mit einem dringenden Aufruf an die Bevölkerung und hoffen auf Hinweise.
Wie die Polizei mitteilt, wird der 32-Jährige seit Samstag (20. Juni 2026) vermisst.
Der Mann hielt sich an diesem Tag gemeinsam mit Bekannten in einem Schwimmbad in Bad Homburg auf.
Gegen 17 Uhr entfernte er sich von der Gruppe und ist seitdem nicht mehr gesehen worden.
Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden.
Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 061721200 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Polizeipräsidium Westhessen