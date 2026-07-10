Nach Schwimmbad-Besuch spurlos verschwunden: 32-Jähriger tot aufgefunden

Die Polizei hat die öffentliche Fahndung nach dem seit dem 20. Juni vermissten Mann zurückgenommen. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, wurde bereits am Dienstag auf einem Grundstück im Bereich des Niederstedter Wegs ein Leichnam entdeckt.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den vermissten 32-Jährigen. Die endgültige Identifizierung durch die Gerichtsmedizin steht allerdings noch aus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach aktuellem Stand liegen den Ermittlern keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.