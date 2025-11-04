Frau bestellt Pizza: Als es kurz danach an ihrer Tür klingelt, wird es brutal

Düren - Ein bislang unbekannter Mann hat eine 31-Jährige in Düren unter anderem mit einer Schusswaffe bedroht und versucht, die Frau in ihrer Wohnung auszurauben. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter, zu dem auch eine Personenbeschreibung herausgegeben wurde.

Die 31-Jährige öffnete ihre Wohnungstür, nachdem es bei ihr geklingelt hatte - und wurde von einem mutmaßlichen Räuber überrascht. (Symbolbild) © 123RF/guinnexx

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte die 31-Jährige sich am Montagabend eine Pizza zu ihrer kurzfristig über ein Online-Portal angemieteten Wohnung in der Südstraße bestellt, als es gegen 20.45 Uhr - kurz nach der Lieferung ihrer Essensbestellung - erneut bei der Frau klingelte.

Als diese daraufhin die Tür öffnete, drängte sie plötzlich ein fremder Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe in die Wohnung und forderte die Herausgabe ihrer Wertsachen, wobei er auch Reizgas einsetzte.

"Bei einem anschließenden Gerangel um die Handtasche der Geschädigten schrie diese lautstark um Hilfe, sodass der Täter schließlich von ihr abließ und ohne Tatbeute fußläufig in unbekannte Richtung flüchtete", schilderte der Polizeisprecher.

Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt - bei der anschließenden Überprüfung ihrer Personalien stellten die aufnehmenden Beamten jedoch fest, dass die 31-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben war.

"Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet", hieß es seitens der Beamten.