Weibliche Leiche nach Feuer in Obdachlosenlager: Polizei geht von Gewaltdelikt aus

München - Beim Brand eines selbstgebauten Obdachlosenlagers ist die Leiche einer Frau gefunden worden.

Nach dem Auffinden einer weiblichen Leiche gehen die Ermittler von einem Gewaltdelikt aus. © Friedrich/vifogra/dpa

Der Brand sei in der Nacht gegen 23.50 Uhr gemeldet worden, bei den Löscharbeiten habe die Feuerwehr die tote Frau gefunden.



Die genaue Todesursache und die Identität der Frau waren zunächst unklar. Bei der derzeit andauernden Obduktion gab es jedoch Anzeichen auf Gewalt, wie die Polizei nun mitteilte.

Auch zur Ursache des Brandes konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.