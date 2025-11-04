Weibliche Leiche nach Feuer in Obdachlosenlager: Polizei geht von Gewaltdelikt aus
Von Lena Brandner
München - Beim Brand eines selbstgebauten Obdachlosenlagers ist die Leiche einer Frau gefunden worden.
Der Brand sei in der Nacht gegen 23.50 Uhr gemeldet worden, bei den Löscharbeiten habe die Feuerwehr die tote Frau gefunden.
Die genaue Todesursache und die Identität der Frau waren zunächst unklar. Bei der derzeit andauernden Obduktion gab es jedoch Anzeichen auf Gewalt, wie die Polizei nun mitteilte.
Auch zur Ursache des Brandes konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.
Einsatzkräfte der Polizei waren bis zum Morgen mit der Spurensicherung beschäftigt. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lerchenauer Straße (Lerchenau) etwas gesehen, was im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte?
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Erstmeldung 8.13 Uhr, Update 14.33 Uhr
Titelfoto: Friedrich/vifogra/dpa