Vermummter Mann droht im Parteibüro der Linken: Staatsschutz ermittelt

Aue-Bad Schlema - Eine 35-jährige Frau wurde in der Geschäftsstelle der Partei Die Linke in Aue ( Erzgebirge ) von einem unbekannten und vermummten Mann bedroht. Jetzt ermittelt das Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei.

Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall im August in der Geschäftsstelle der Linken. (Symbolfoto) © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am frühen Abend des 21. August 2025. Nun sucht sie nach Zeugen zu dem Vorfall.

Gegen 18.15 Uhr trat der Unbekannte in das Parteibüro in der Kirchstraße und hielt vor der dort tätigen 35-Jährigen ein Papier mit einer Aufschrift hoch und konfrontierte sie damit.

Die Frau forderte den jungen Mann auf, das Büro sofort zu verlassen. Nach mehrfachen Aufforderungen kam der Vermummte diesen nach.

Anschließend hielt er sich noch eine Weile mit mindestens einem weiteren jungen Mann vor dem Büro auf. Dort äußerte er weitere beleidigende und bedrohende Worte über die Frau.

Das Geschehen ist der Polizei per Onlineanzeige im Nachgang gemeldet worden.