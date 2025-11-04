 1.655

Vermummter Mann droht im Parteibüro der Linken: Staatsschutz ermittelt

Eine 35-jährige Frau wurde in der Geschäftsstelle der Partei Die Linke in Aue von einem unbekannten und vermummten Mann bedroht.

Von Sarah Fuchs

Aue-Bad Schlema - Eine 35-jährige Frau wurde in der Geschäftsstelle der Partei Die Linke in Aue (Erzgebirge) von einem unbekannten und vermummten Mann bedroht. Jetzt ermittelt das Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei.

Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall im August in der Geschäftsstelle der Linken. (Symbolfoto)
Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall im August in der Geschäftsstelle der Linken. (Symbolfoto)  © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am frühen Abend des 21. August 2025. Nun sucht sie nach Zeugen zu dem Vorfall.

Gegen 18.15 Uhr trat der Unbekannte in das Parteibüro in der Kirchstraße und hielt vor der dort tätigen 35-Jährigen ein Papier mit einer Aufschrift hoch und konfrontierte sie damit.

Die Frau forderte den jungen Mann auf, das Büro sofort zu verlassen. Nach mehrfachen Aufforderungen kam der Vermummte diesen nach.

Frau bestellt Pizza: Als es kurz danach an ihrer Tür klingelt, wird es brutal
Polizeimeldungen Frau bestellt Pizza: Als es kurz danach an ihrer Tür klingelt, wird es brutal

Anschließend hielt er sich noch eine Weile mit mindestens einem weiteren jungen Mann vor dem Büro auf. Dort äußerte er weitere beleidigende und bedrohende Worte über die Frau.

Das Geschehen ist der Polizei per Onlineanzeige im Nachgang gemeldet worden.

Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können

Der vermummte Mann trug ein T-Shirt mit einem "Dritter Weg"-Schriftzug. (Symbolfoto)
Der vermummte Mann trug ein T-Shirt mit einem "Dritter Weg"-Schriftzug. (Symbolfoto)  © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Die 35-Jährige ordnete den jungen Mann der rechten Szene zu.

Den Unbekannten beschreibt sie wie folgt:

  • etwa 16 bis 17 Jahre alt
  • schlank
  • etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß
  • kurz geschorenes, schwarzes Haar mit Seitenscheitel
  • schwarzer Oberlippenbart
  • trug ein schwarz-weißes T-Shirt mit Brust-Aufdruck "Dritter Weg", eine blaue Jeans, Turnschuhe und einen schwarzen Schlauchschal über Mund und Nase
Razzia bei Bürgermeister: Hat CSU-Politiker Angestellte heimlich mit Mini-Kamera bespitzelt?
Polizeimeldungen Razzia bei Bürgermeister: Hat CSU-Politiker Angestellte heimlich mit Mini-Kamera bespitzelt?

Die Polizei sucht nun nach Zeugen zu dem Geschehen in Aue. Wer hat an dem 21. August 2025 in der Kirchstraße oder im Umfeld den beschriebenen Mann oder eine Personengruppe gesehen, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten?

Wer kann weitere Hinweise zur Identität des Jugendlichen geben? Die Chemnitzer Kriminalpolizei nimmt unter folgender Telefonnummer Zeugenhinweise entgegen: 0371 387-3448.

Titelfoto: Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: