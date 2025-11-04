Vermummter Mann droht im Parteibüro der Linken: Staatsschutz ermittelt
Aue-Bad Schlema - Eine 35-jährige Frau wurde in der Geschäftsstelle der Partei Die Linke in Aue (Erzgebirge) von einem unbekannten und vermummten Mann bedroht. Jetzt ermittelt das Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei.
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am frühen Abend des 21. August 2025. Nun sucht sie nach Zeugen zu dem Vorfall.
Gegen 18.15 Uhr trat der Unbekannte in das Parteibüro in der Kirchstraße und hielt vor der dort tätigen 35-Jährigen ein Papier mit einer Aufschrift hoch und konfrontierte sie damit.
Die Frau forderte den jungen Mann auf, das Büro sofort zu verlassen. Nach mehrfachen Aufforderungen kam der Vermummte diesen nach.
Anschließend hielt er sich noch eine Weile mit mindestens einem weiteren jungen Mann vor dem Büro auf. Dort äußerte er weitere beleidigende und bedrohende Worte über die Frau.
Das Geschehen ist der Polizei per Onlineanzeige im Nachgang gemeldet worden.
Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können
Die 35-Jährige ordnete den jungen Mann der rechten Szene zu.
Den Unbekannten beschreibt sie wie folgt:
- etwa 16 bis 17 Jahre alt
- schlank
- etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß
- kurz geschorenes, schwarzes Haar mit Seitenscheitel
- schwarzer Oberlippenbart
- trug ein schwarz-weißes T-Shirt mit Brust-Aufdruck "Dritter Weg", eine blaue Jeans, Turnschuhe und einen schwarzen Schlauchschal über Mund und Nase
Die Polizei sucht nun nach Zeugen zu dem Geschehen in Aue. Wer hat an dem 21. August 2025 in der Kirchstraße oder im Umfeld den beschriebenen Mann oder eine Personengruppe gesehen, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten?
Wer kann weitere Hinweise zur Identität des Jugendlichen geben? Die Chemnitzer Kriminalpolizei nimmt unter folgender Telefonnummer Zeugenhinweise entgegen: 0371 387-3448.
