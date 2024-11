Frau klaut Schweinebraten aus Supermarkt: Danach wird sie auch noch handgreiflich!

Bonn - Eher aus der Kategorie ungewöhnliche Polizeieinsätze ist dieser Vorfall, der sich am Samstagabend in Bonn abgespielt hat: Nach dem Diebstahl eines Schweinebratens lieferte sich eine 30-Jährige auf einem Supermarkt-Parkplatz noch eine Auseinandersetzung mit einer Mitarbeiterin.

Zu verführerisch, um zu bezahlen? Eine Frau hatte am Samstag in Bonn offenbar partout nicht für einen Schweinebraten im Supermarkt bezahlen wollen. (Symbolbild) © Grillfürst/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die Frau am Samstag gegen 17 Uhr den Supermarkt in der Bonner Weststadt betreten. Dabei steckte sie sich zunächst ein Stück Schweinebraten in den Rucksack und ging dann ohne zu bezahlen.

Das Fleischprodukt löste allerdings einen Alarm aus, worauf eine Mitarbeiterin der Ladendiebin auf den Supermarktparkplatz folgte.

Dort kam es laut den Beamten anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Die Mitarbeiterin des Marktes wurde dabei leicht verletzt.

Während sich die alarmierte Polizeistreife auf den Weg machte, zeigte sich die Schweinebraten-Klauerin weiter uneinsichtig. Kurzerhand warf sie das Stück Fleisch offenbar aus Trotz einfach auf den Boden.