Frau macht im Suff mit ihrem Freund Schluss, der rastet aus

Weimar - Am Donnerstagabend trennte sich in Weimar eine 43-Jährige von ihrem gleichaltrigen Partner. Der Mann ging mit dieser Entscheidung allerdings nicht sonderlich gelassen um.

Wie die Polizei mitteilte, war die betrunkene Frau mit ihrem Partner in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung beschloss die 43-Jährige, ihrem Freund aus Magdala (Weimarer Land) den Laufpass zu geben.

Insgesamt richtete der Mann an Tür und Inventar einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro an. Der Randalierer erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und wurde von den Beamten aus der Wohnung begleitet.