Frau mit Glasflasche auf Kopf geschlagen: Zwei Schwerverletzte nach Streit in Park

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Die Nacht auf Samstag endete im Saalekreis in Sachsen-Anhalt für zwei Personen im Krankenhaus. Zuvor war in einem Park eine Auseinandersetzung eskaliert.

Von Juliane Bonkowski

Mücheln/Halle (Saale) - Die Nacht auf Samstag endete im Saalekreis in Sachsen-Anhalt für zwei Personen im Krankenhaus. Zuvor war in einem Park eine Auseinandersetzung eskaliert.

Die Auseinandersetzung in dem Park endete für eine Frau (35) und einen Mann (52) in einer Klinik. (Symbolbild)
Die Auseinandersetzung in dem Park endete für eine Frau (35) und einen Mann (52) in einer Klinik. (Symbolbild)  © 123RF/zarahmad

Die Polizei wurde gegen 1.30 Uhr zum Karl-Liebknecht-Platz in Mücheln (Geiseltal) alarmiert, wie die Behörde am Samstag berichtete. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Deutsche von noch unbekannten Tätern verletzt.

"Die 35-jährige Geschädigte kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus, sie hatte einen Schlag mittels Glasflasche auf den Kopf erhalten", so Sprecherin Ulrike Diener.

Auch ein 52 Jahre alter Mann sei durch Schläge und Tritte schwer verletzt worden. Er wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

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Zahlreiche Personen, die sich vor Ort in dem Park aufhielten, sollen unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen, die weiter andauern.

Auseinandersetzungen auch in Halle: Mann von Radfahrer verletzt, Jugendliche attackiert

Auf der Peißnitzinsel kam es ebenfalls zu einem Streit, bei dem zwei Jugendliche attackiert wurden. (Archivbild)
Auf der Peißnitzinsel kam es ebenfalls zu einem Streit, bei dem zwei Jugendliche attackiert wurden. (Archivbild)  © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Auch im nicht weit entfernten Halle kam es bereits am späten Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr zu einem Streit zwischen einem Mann und einem unbekannten Fahrradfahrer.

Der Geschädigte sei in der Philipp-von-Ladenberg-Straße mehrfach geschlagen und zu Boden gestoßen worden, berichtete die Sprecherin weiter. Dabei erlitt er Verletzungen, die medizinisch versorgt werden mussten. Der Radfahrer ist nach der Auseinandersetzung indes einfach abgehauen.

Im Laufe des Abends knallte es dann schließlich auch noch auf der Peißnitzinsel, auf der einige Jugendliche feierten. Zwei von ihnen seien aus einer anderen Gruppe heraus mehrfach provoziert worden, bevor sie ins Gesicht geschlagen wurden.

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Sie wurden glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt. Die Täter haben sich vom Ort des Geschehens entfernt, noch bevor die Polizei eingetroffen war.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

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