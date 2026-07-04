Frau mit Glasflasche auf Kopf geschlagen: Zwei Schwerverletzte nach Streit in Park

Mücheln/Halle (Saale) - Die Nacht auf Samstag endete im Saalekreis in Sachsen-Anhalt für zwei Personen im Krankenhaus. Zuvor war in einem Park eine Auseinandersetzung eskaliert.

Die Auseinandersetzung in dem Park endete für eine Frau (35) und einen Mann (52) in einer Klinik. (Symbolbild) © 123RF/zarahmad

Die Polizei wurde gegen 1.30 Uhr zum Karl-Liebknecht-Platz in Mücheln (Geiseltal) alarmiert, wie die Behörde am Samstag berichtete. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Deutsche von noch unbekannten Tätern verletzt.

"Die 35-jährige Geschädigte kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus, sie hatte einen Schlag mittels Glasflasche auf den Kopf erhalten", so Sprecherin Ulrike Diener.

Auch ein 52 Jahre alter Mann sei durch Schläge und Tritte schwer verletzt worden. Er wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Zahlreiche Personen, die sich vor Ort in dem Park aufhielten, sollen unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen, die weiter andauern.