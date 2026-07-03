Wind dreht plötzlich: Gleitschirm-Pilot stürzt ab und landet in Baumkrone

Veldenz - 55-Jähriger stürzt mit Gleitschirm ab! Was als gewöhnlicher Ausflug begann, endete am Freitag im rheinland-pfälzischen Veldenz in einer gefährlichen Situation hoch über dem Boden.

Beim Start stürzte ein 55 Jahre alter Mann in der Ortsgemeinde Veldenz im Landkreis Bernkastel-Wittlich mit seinem Gleitschirm ab. (Symbolbild) © 123rf/haraldmuc

Laut einer Polizeimeldung ereignete sich der Flugunfall gegen 15.30 Uhr im Bereich der Gleitschirm-Startrampe in Veldenz. Demnach wollte der 55-Jährige dort mit seinem Gleitschirm starten. Während des Startvorgangs änderte sich jedoch plötzlich die Windrichtung.

Dadurch verlor der Pilot die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte ab. Sein Flug endete schließlich in der Krone eines Baumes, in der er festhing.

Trotz des spektakulären Unfalls hatte der Mann großes Glück: Er blieb unverletzt.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten den Gleitschirmpiloten anschließend sicher aus der Baumkrone.