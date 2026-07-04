66-Jähriger stirbt nach Autounfall wenige Tage später im Krankenhaus

Kaltennordheim - Nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein 66-Jähriger seinen Verletzungen erlegen.

Der Verunglückte war per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, dort erlag er jedoch wenige Tage später seinen schweren Verletzungen. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann vier Tage später im Krankenhaus gestorben.

Der Autofahrer war am Sonntagabend (28. Juni) auf der Landstraße zwischen Kaltenwestheim und Mittelsdorf von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Er war lebensgefährlich verletzt und anschließend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.