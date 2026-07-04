66-Jähriger stirbt nach Autounfall wenige Tage später im Krankenhaus
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Kaltennordheim - Nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein 66-Jähriger seinen Verletzungen erlegen.
Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann vier Tage später im Krankenhaus gestorben.
Der Autofahrer war am Sonntagabend (28. Juni) auf der Landstraße zwischen Kaltenwestheim und Mittelsdorf von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.
Er war lebensgefährlich verletzt und anschließend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.
Zuvor hatte die Feuerwehr den eingeklemmten 66-Jährigen noch aus dem Wrack bergen können. Am Ende waren seine Verletzungen jedoch zu gravierend, um den Unfall zu überleben.
Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher