Frau mit Schwertransporter auf A1 unterwegs: Plötzlich schlagen Flammen aus dem Laster

Achim - Heftige Szene in Niedersachsen : Auf der A1 am Bremer Kreuz ist mitten in der Nacht ein Schwertransporter in Flammen aufgegangen.

Mitten in der Nacht ist ein Schwertransporter auf der A1 in Brand geraten. © Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Gegen 3.30 Uhr am Mittwoch bemerkte die 56 Jahre alte Fahrerin auf der Fahrt in Richtung Hamburg plötzlich einen Feuerschein im hinteren Bereich ihres Lkw.

Sofort lenkte sie das Fahrzeug auf den Parallelfahrstreifen und brachte es dort zum Stehen. Als sie ausstieg, schlugen bereits Flammen aus der Fahrzeugtechnik des Sattelzugs, teilte die Polizei mit.

Gemeinsam mit einem Ersthelfer versuchte die Frau noch, das Feuer selbst zu löschen – allerdings ohne Erfolg.

Innerhalb kurzer Zeit stand der gesamte Schwertransporter in Vollbrand. Bei den Löschversuchen atmete die Fahrerin Rauch ein und wurde dabei leicht verletzt.

Kurze Zeit später rückte die Feuerwehr an und konnte den Brand schließlich löschen. Währenddessen mussten der Parallelfahrstreifen sowie Teile der Fahrbahn in Richtung Hamburg gesperrt werden. Die Fahrbahn ist inzwischen wieder freigegeben.