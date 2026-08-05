Frau mit Schwertransporter auf A1 unterwegs: Plötzlich schlagen Flammen aus dem Laster
Achim - Heftige Szene in Niedersachsen: Auf der A1 am Bremer Kreuz ist mitten in der Nacht ein Schwertransporter in Flammen aufgegangen.
Gegen 3.30 Uhr am Mittwoch bemerkte die 56 Jahre alte Fahrerin auf der Fahrt in Richtung Hamburg plötzlich einen Feuerschein im hinteren Bereich ihres Lkw.
Sofort lenkte sie das Fahrzeug auf den Parallelfahrstreifen und brachte es dort zum Stehen. Als sie ausstieg, schlugen bereits Flammen aus der Fahrzeugtechnik des Sattelzugs, teilte die Polizei mit.
Gemeinsam mit einem Ersthelfer versuchte die Frau noch, das Feuer selbst zu löschen – allerdings ohne Erfolg.
Innerhalb kurzer Zeit stand der gesamte Schwertransporter in Vollbrand. Bei den Löschversuchen atmete die Fahrerin Rauch ein und wurde dabei leicht verletzt.
Kurze Zeit später rückte die Feuerwehr an und konnte den Brand schließlich löschen. Währenddessen mussten der Parallelfahrstreifen sowie Teile der Fahrbahn in Richtung Hamburg gesperrt werden. Die Fahrbahn ist inzwischen wieder freigegeben.
Brennender Schwertransporter auf A1: Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern an
Für Autofahrer bleibt die Lage am Bremer Kreuz jedoch angespannt: Die Bergung des völlig ausgebrannten Sattelzuges sowie die anschließenden Reinigungsarbeiten dauern aktuell weiter an. Auch der Parallelfahrstreifen ist weiterhin gesperrt. Deshalb müssen Verkehrsteilnehmer voraussichtlich noch bis in den Vormittag hinein mit Behinderungen rechnen.
Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 250.000 Euro beziffert.
Titelfoto: Polizeiinspektion Verden / Osterholz