Mädchen fährt mit Inline-Skates durch Supermarkt, dann eskaliert die Lage

Wilburgstetten - Eine Jugendliche auf Inline-Skates sorgte in einem Supermarkt im Landkreis Ansbach für einen Polizeieinsatz.

Die Polizei wurde in einen Supermarkt nach Wilburgstetten alarmiert. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sorgte das 17-jährige Mädchen aus Berlin am Dienstag für Aufruhr.

Sie rollte gegen 15 Uhr durch die Gänge des Supermarkts in Wilburgstetten. Als die Filialleitung sie aufforderte, die Skates auszuziehen, eskalierte die Situation.

Die Jugendliche zog an den Haaren der Filialleitung und setzte ihre Fahrt einfach fort. Auch beim Eintreffen der alarmierten Polizei zeigte sich die 17-Jährige durchgehend unkooperativ und aggressiv.

Den Angaben zufolge beleidigte sie die Beamten mit mehreren "Kraftausdrücken". Die Filialleitung sprach der 17-Jährigen und ihrer Begleitung ein einjähriges Hausverbot für den Markt aus.