Penis vor Frau gezeigt: Junger Mann mit Fischerhut lässt im Schlosspark die Hose runter
65 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Sondershausen - Ein junger Mann hat sich in der vergangenen Woche (28. Juli) im Schlosspark in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) entblößt.
Der bislang noch unbekannte Mann hatte seine Hose heruntergezogen und sein Geschlechtsteil vor einer 41-Jährigen gezeigt, wie die Polizei am Mittwoch (4. August) mitteilte. Den Angaben nach ereignete sich der Vorfall gegen 15 Uhr im Bereich der Fasanerie.
Der Exhibitionist konnte wie folgt beschrieben werden:
- etwa 28 bis 35 Jahre alt
- dunkler Teint, gebräunte Haut
- ca. 1,75 Meter groß
- weißes Trägershirt
- kurze dunkelblaue Hose, die bis kurz über die Knie reichte (vermutlich Stoffhose)
- schwarzer Fischerhut
- dunkelbraune/schwarze Sandalen
Die Kripo Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.
Titelfoto: 123RF/Boris Bulychev, Heiko Kueverling