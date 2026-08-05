Penis vor Frau gezeigt: Junger Mann mit Fischerhut lässt im Schlosspark die Hose runter

Sondershausen - Ein junger Mann hat sich in der vergangenen Woche (28. Juli) im Schlosspark in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) entblößt.

Der Vorfall hatte sich im Sondershäuser Schlosspark ereignet. (Symbolfoto) © 123RF/Boris Bulychev, Heiko Kueverling

Der bislang noch unbekannte Mann hatte seine Hose heruntergezogen und sein Geschlechtsteil vor einer 41-Jährigen gezeigt, wie die Polizei am Mittwoch (4. August) mitteilte. Den Angaben nach ereignete sich der Vorfall gegen 15 Uhr im Bereich der Fasanerie.

Der Exhibitionist konnte wie folgt beschrieben werden: