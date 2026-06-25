Polizei befreit Hund aus überhitztem Auto: Halterin zeigt sich uneinsichtig

Goslar - Ein aufmerksamer Zeuge hat in Goslar ( Niedersachsen ) am Donnerstagvormittag einem Hund in einem überhitzten Auto womöglich das Leben gerettet.

Das Autofenster war nur einen Spalt weit geöffnet. (Symbolbild) © 123rf/theadaptive

Der Passant bemerkte das stark hechelnde Tier im Fahrzeug und informierte die Polizei. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Goslar mitteilte, hatte der Retter den Fahrzeughalter zuvor im nahegelegenen Supermarkt ausrufen lassen – jedoch ohne Erfolg.

Vor Ort konnten die Beamten das Auto durch ein leicht geöffnetes Fenster öffnen und den angeschlagenen Vierbeiner befreien.

Anschließend wurde der Hund zur Wache mitgenommen. Um den Halter über den Verbleib seines Tieres zu informieren, wurde eine Benachrichtigung am Wagen hinterlassen.

Etwa 45 Minuten später erschien eine Frau auf der Wache, welche sich uneinsichtig zeigte und ihren Hund in Empfang nahm.