Frau täuscht nach Liebesstreit eigene Entführung vor

Lahr - Über Stunden hat die Polizei eine angeblich entführte Frau (50) in Lahr (Ortenaukreis) gesucht.

Alles in Kürze

Die Polizei suchte nach der vermeintlich entführten Frau. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wohl ein vorangegangener Beziehungsstreit habe für den großangelegten Einsatz gesorgt, teilte die Polizei mit. Am Ende wartete die 50-Jährige am Bahnhof.

Sie habe ihrem Lebensgefährten zuvor per Handy geschrieben, sie sei das Opfer einer Entführung - und habe ihre Behauptung mit weiteren Nachrichten untermauert.

Der besorgte Mann habe schließlich am Mittwochabend die Polizei verständigt. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen seien in Gang gesetzt worden, so die Polizei weiter.