03.02.2025 16:45 Frau tanzt an Bahnsteig: Wenig später kassiert sie mehrere Strafanzeigen

Eine 54-Jährige tanzte am Sonntag auf einem Bahnsteig in Stendal. Am selben Abend kassierte sie mehrere Strafanzeigen. Was war passiert?

Von Sophie Marie Kemnitz

Stendal - Das kuriose Verhalten einer Frau am Hauptbahnhof in Stendal rief am Sonntagabend die Bundespolizei auf den Plan. Die Frau tanzte sehr nahe an der Bahnsteigkante. Die Bundespolizei musste einschreiten. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa Gegen 18.50 Uhr soll die 54-Jährige am Bahnsteig 1 wie in Trance gefährlich nahe an der Bahnsteigkante getanzt haben. Um Schlimmeres zu verhindern, griffen Beamte der Bundespolizei ein und sprachen die stark alkoholisiert wirkende ukrainische Frau an. Da sie keinerlei Dokumente bei sich trug, wurde sie zur Identitätsfeststellung mit auf das Revier genommen. Polizeimeldungen Aus fahrendem Auto: Mann am helllichten Tage auf Straße niedergeschossen! Dort schrie sie lautstark herum, schlug gegen eine Tür und rauchte ihre E-Zigarette. Nachdem sie diese Aktionen trotz mehrmaliger Ermahnungen nicht unterließ und teilweise übergriffig wurde, musste sie zu Boden gebracht und gefesselt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung schrie sie dann lautstark verfassungswidrige Äußerungen. Der Rettungsdienst konnte keinerlei gesundheitliche Auffälligkeiten bei der Frau feststellen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte sie ab. Die Unruhestifterin erhält nun unter anderem Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

