Frau will Ethanol nachschütten: Einfamilienhaus brennt an Heiligabend

Jena - In Jena hat es an Heiligabend in einem Einfamilienhaus gebrannt.

Die Feuerwehr musste an Heiligabend ausrücken. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Wie die Polizei erklärte, setzte eine Verpuffung das Gebäude im Stadtteil Isserstedt in Brand.

Den Angaben nach wollte die 40-jährige Bewohnerin Ethanol in einen Ofen oder Kamin nachschütten. Durch die anschließende Stichflamme fingen der Weihnachtsbaum und weitere Einrichtungsgegenstände Feuer.

Die Frau erlitt leichte Brandwunden und wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt. Im Anschluss wurde sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren hatten die Flammen nach rund 1,5 Stunden unter Kontrolle. Nichtsdestotrotz ist das Einfamilienhaus vorerst nicht bewohnbar.