Frau wird durch Stiche lebensgefährlich verletzt, Täter noch auf der Flucht

Hannover - Eine Frau ist in Hannover mit einer Stichwaffe lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter sei vor dem Eintreffen der Beamten geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Eine Frau ist ein Hannover durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. © Moritz Frankenberg/dpa

Die 31-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert worden. Inzwischen sei der Zustand der Frau stabil.

Tatverdächtig ist laut Polizei ein 38 Jahre alter Mann, nach dem gefahndet wird. Die Tat im Stadtteil Vahrenheide wird von den Beamten als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.