Gefährlicher Leichtsinn: Kinder legen Steine auf Bahnstrecke

Hochkirch - Leichtsinnige und zugleich hochgefährliche Aktion: Unbekannte Kinder haben am Samstagabend mehrere Schottersteine auf die Gleise der Bahnstrecke zwischen Görlitz und Dresden gelegt.

Auf der Strecke zwischen Görlitz und Dresden wurden Schottersteine auf die Gleise gelegt. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Gegen 19 Uhr überrollte ein Güterzug mit rund 30 Waggons die Hindernisse. Glück im Unglück: Nach ersten Erkenntnissen entstand am Zug kein Schaden.

Dennoch hatte der Vorfall unmittelbare Folgen für den Bahnverkehr. Die nachfolgenden Züge mussten den betroffenen Streckenabschnitt deutlich langsamer und "auf Sicht" passieren.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor solchen Aktionen. Das Betreten von Gleisanlagen ist lebensgefährlich. Züge nähern sich oft überraschend leise und mit hoher Geschwindigkeit.

Besonders gefährlich: Die überfahrenen Steine können mit enormer Wucht weggeschleudert werden - vergleichbar mit der Geschwindigkeit eines Projektils.