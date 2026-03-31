US-Soldaten werfen Böller auf Autos: Polizei findet nicht nur Pyrotechnik bei den Männern

Erbendorf ( Bayern ) - Drei junge US-Soldaten sollen laut Polizei illegale Feuerwerkskörper auf vorbeifahrende Autos auf einer Bundesstraße im Landkreis Tirschenreuth geworfen worden.

Auf einer Bundesstraße werfen junge Männer Dutzende Feuerwerkskörper auf Autos. Es stellt sich heraus, dass die drei US-Soldaten sind. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Die Männer im Alter von 20 bis 21 Jahren waren selbst in einem Geländewagen unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Der Beifahrer eines dahinter fahrenden Wagens habe den Vorfall nahe Erbendorf am Montagabend gesehen und gegen 22.30 Uhr die Polizei gerufen.

Das Auto fuhr den Soldaten zunächst hinterher. Dabei sollen sie etwa 20 bis 30 explodierende Feuerwerkskörper aus dem Fenster geworfen haben, einige davon gezielt auf entgegenkommende Autos, hieß es.

Zudem seien die Männer auch zu schnell gefahren.

Die Beamten stoppten den Geländewagen schließlich nach rund 20 Kilometer in Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Dort liegt auch der Nato-Truppenübungsplatz Grafenwöhr, der vom US-Militär verwaltet wird.

Bei der Kontrolle fanden sie eine erhebliche Anzahl an in Deutschland illegalen Feuerwerkskörpern. Zudem wurde eine Vielzahl an Liquids für das Befüllen von E-Zigaretten aus Tschechien sichergestellt. Der Zoll ermittelt. Bei dem Geländewagen handelt es sich laut Polizei um einen Privatwagen.