Frauenleiche in Bachlauf gefunden: Polizei gibt Ergebnis von Obduktion bekannt

Iphofen - Die Polizei hat das Ergebnis der Obduktion einer Frau mitgeteilt, die am vergangenen Montagmorgen in einem Bachlauf im unterfränkischen Iphofen (Landkreis Kitzingen) entdeckt worden war.

Die Leiche wird abtransportiert: Noch ist die genaue Todesursache nicht geklärt, Hinweise auf ein Gewaltverbrechen hat die Obduktion aber nicht gegeben. © NEWS5/Höfig

Demnach handelt es sich bei der Leiche um eine 47 Jahre alte Frau aus dem Landkreis. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut einem Sprecher der Polizei nicht vor.

Gesicherte Erkenntnisse zur genauen Todesursache gibt es aber noch nicht und die Ermittlungen der Kripo Würzburg dauern an.

Eine Fußgängerin hatte die Tote am Montagmorgen gegen 7 Uhr an dem Bachlauf in der Schützenstraße entdeckt und die Polizei verständigt.