Frei laufender Hund greift Frau an: Polizei schießt

Der frei laufende Hund hatte am Mittwoch in der Ortschaft Theene, die zur Gemeinde Südbrookmerland gehört, eine 66 Jahre alte Passantin verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der germanische Bärenhund biss die Frau demnach in den Arm und ins Gesäß.

Als Polizisten eintrafen, zeigte der Hund auch ihnen gegenüber ein aggressives Verhalten.

Laut der Polizeiinspektion Aurich lief das Tier zielgerichtet auf einen Polizisten zu. Dieser schoss daraufhin mit seiner Dienstwaffe.