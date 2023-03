06.03.2023 13:40 1.031 23-Jähriger findet Sporttasche mit Sprengsatz in seinem Garten

Ein 23-jähriger Mann entdeckte in seinem Garten an der Froschlake in Dortmund einen potenziellen Sprengsatz und alarmierte die Polizei.

Von Chris Pechmann

Dortmund - Bei diesem bedrohlichen Fund blieb einem Dortmunder (23) vermutlich der Atem stocken: Am gestrigen Sonntagmittag fand ein junger Mann auf seiner Grünfläche in der Gartenanlage an der Froschlake (Dortmund-Marten) eine herrenlose Sporttasche. Laut der Polizei befand sich darin jedoch nicht nur ein harmloses Fitness-Outfit, sondern ein potenziell gefährlicher Sprengsatz! Mit so einem heiklen Fund rechnet kein Garten-Freund. (Symbolbild) © Fotomontage: dpa/Katharina Hölter//dpa/Ina Fassbender Als der 23-Jährige die Tasche näher betrachtete, konnte er bereits heraushängende Kabel erblicken. Beim Öffnen entdeckte der Finder dann auch noch entflammbare Benzinflaschen und einen Zünder, woraufhin der Hobbygärtner umgehend die Polizei alarmierte. Die anwesenden Beamten sperrten den Ort des Geschehens großräumig ab und evakuierten zudem zwei angrenzende Wohnhäuser. Polizeimeldungen In nur wenigen Stunden: Mehrere Automaten im Raum Leipzig gesprengt Sprengsatz-Experten konnten die Materialien anschließend voneinander separieren, laut den Behörden ging von den Gegenständen jedoch keine wirkliche Gefahr aus. Wie ein Polizeisprecherin "t-online" erzählte, waren die Einzelteile der potenziellen Bombe überhaupt nicht miteinander verbunden: "Fest steht nur: Da hat jemand Gegenstände in eine Tasche gepackt, aus denen er eventuell etwas Gefährliches hätte montieren können." Aktuell laufen weitere Ermittlungen zu dem besorgniserregenden Vorfall.

