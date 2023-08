Rassistischer Angriff in Torgau: Mann mit Glasflasche attackiert

Torgau - Am gestrigen Mittwochnachmittag zwischen 17.33 Uhr und 18.10 Uhr kam es zum Polizeieinsatz im Bahnhof in Torgau.

Nach der Gewalttat am Bahnhof in Torgau konnte die Polizei die Täter nicht ergreifen. (Symbolbild) © 123RF/fermate

Eine Gruppe von vier jungen Männern fuhr mit dem Regionalzug von Finsterwalde in Richtung Torgau, berichtet die Polizei Leipzig.

Während der Zugfahrt zeigte einer der Männer einen verfassungswidrigen nationalsozialistischen Gruß und gab fremdenfeindliche Äußerungen von sich.

Am Bahnhof Torgau stiegen die Vier aus. Als ihnen ein 39-jähriger Mann mit nepalesischer Staatsangehörigkeit am Bahnsteig entgegenlief, sprach ihn einer aus der Gruppe an.

Doch damit nicht genug! Plötzlich warf er dem 39-Jährigen eine Glasflasche gegen den Kopf.

Danach flüchtete die Männergruppe in Richtung Warschauer Straße.

Die eingetroffenen Polizisten konnten die Täter vor Ort nicht mehr antreffen. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt.