Fremder Mann lockt Mädchen (6) ins Auto und küsst sie mehrfach

Illertissen - Ein sechs Jahre altes Mädchen wurde am Montag (2. Juni) im schwäbischen Illertissen von einem fremden Mann in ein Auto gelockt und dort mehrfach gegen ihren Willen geküsst.

Dank umfangreicher Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Schule konnten die Beamten einen 64 Jahre alten Verdächtigen ermitteln. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, war das Kind am Mittag im Ortsteil Tiefenbach auf dem Heimweg von der Schule, als in der Edelstetter Straße ein weißes Auto neben ihr hielt.

Ein älterer Mann sprach sie an und bat sie, ihm den Weg zur Schule zu zeigen.

"Nachdem die Sechsjährige eine Mitfahrt zunächst verweigerte, bettelte sie der Fremde an und bewegte sie letztlich dazu, zu ihm in den Pkw zu steigen", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

Während der Fahrt soll der Mann das Kind mehrfach gegen ihren Willen auf den Mund geküsst haben. Nach einiger Zeit ließ er sie im Bereich ihres Zuhauses wieder aussteigen.

Das Mädchen rannte zu seiner Mutter und erzählte ihr von dem Vorfall. Sie wandte sich unmittelbar an die Polizei.