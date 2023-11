Fremder Mann spricht elfjährige Schülerin an: Polizei hat wichtige Bitte an Eltern

Neustadt an der Weinstraße/Haßloch - Für wohl alle Eltern ist es eine Horror-Vorstellung: Ein fremder Mann soll aus einem dunklen Wagen heraus eine elfjährige Schülerin angesprochen haben. Der Fall in der rheinland-pfälzischen Gemeinde Haßloch östlich von Neustadt an der Weinstraße beschäftigt die Polizei, die sich mit einem Fahndungsaufruf und eindringlichen Mahnungen an die Öffentlichkeit wendet.