Freundin wählt Notruf: Mann wird tot in Wohnung gefunden

Ein Mann wird verletzt in seiner Wohnung in Eging am See gefunden, die Rettungskräfte können nichts mehr für ihn tun. Noch ist unklar, was vorgefallen ist.

Leiche wird obduziert Mehr anzeigen Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Wie die Polizei mitteilte, hatte die Freundin des Mannes am Dienstagabend gegen 21 Uhr den Notruf gewählt, weil der Mann verletzt war. Sie selbst kam nicht in die Wohnung, weil die Haustür geschlossen war. Polizei und Rettungskräfte verschafften sich Zutritt und fanden den leblosen Mann. Ein Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können. Die genaue Todesursache war den Angaben nach zunächst unklar. Im Laufe des Tages soll die Leiche des Mannes obduziert werden, um weitere Hinweise zu erhalten. Im Fall hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau die weiteren Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen.

