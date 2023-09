Polizei findet tote Rentnerin (†84) mit Kopfschuss im eigenen Haus - Festnahme!

Laut aktuellem Stand der Polizei wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Am Mittwochmorgen wurde die Polizei über eine Frau informiert, die sich das Leben genommen haben soll.

Kurz darauf fanden die Beamten die verstorbene 84-Jährige in einer Wohnung in ihrer Friedrichshafen-Ittenhausen. Sie hatte eine Schussverletzung am Kopf, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Eine mittlerweile durchgeführte Obduktion bestätigte die Vermutung auf Fremdeinwirkung. Der Verdacht fiel auf den Ehemann der Getöteten. Dieser befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe der Tat werden von der Kriminalpolizei ermittelt.