Schneeballschlacht eskaliert: 16-Jähriger zieht Kampfmesser

Hagelstadt - Bei einer Schneeballschlacht in Bayern hat ein 16-Jähriger ein Messer gezogen und einen 14-Jährigen damit geschlagen.

In der Oberpfalz ist eine Schneeballschlacht mit einem Polizeieinsatz und mehreren Anzeigen geendet. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Angaben der Polizei ereignete sich am Freitagabend um kurz nach 20.30 Uhr eine Schneeballschlacht zwischen mehreren Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren vor einem Einfamilienhaus in Hagelstadt im Landkreis Regensburg.

"Nachdem das Gefecht etwas hitziger wurde und ein 16-jähriger zu Boden gestürzt war, zückte dieser plötzlich ein Kampfmesser und schlug mit dem Griff des Messers auf einen 14-jährigen Kontrahenten ein", berichtet die Polizei weiter. Das Opfer sei dadurch verletzt worden.

Der 50-jährige Vater des 14-Jährigen schritt ein und verletzte dabei den Angreifer leicht. Daraufhin packte ein anderer 16-Jähriger den 50-Jährigen am Hals und verletzte ihn hierbei ebenfalls leicht.

Eine per Notruf hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Neutraubling beendete schließlich die Schneeballschlacht und stellte das Kampfmesser sicher.