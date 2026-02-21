Zeuge erwischt Wildpinkler: Als die Polizei anrückt, kommt noch mehr ans Licht

Düren - Im Kreis Düren ist ein Wildpinkler (37) beim Verrichten seines Geschäfts unter freiem Himmel beobachtet worden, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Die Beamten machten vor Ort jedoch noch eine andere interessante Entdeckung.

Als die Polizei vor Ort anrückte, ergaben sich Hinweise, dass der 37-Jährige vor seiner Fahrt zu dem Parkplatz Alkohol getrunken hatte. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete, war der 37-Jährige in der vergangenen Nacht gegen 2 Uhr mit seinem Auto auf einen Parkplatz im Ortsteil Niederzier gefahren, wo er nach Angaben des Zeugen dann seine Notdurft neben seinem Auto verrichtet habe.



Die Polizei rückte aus und traf den Mann kurz darauf in seinem Wagen sitzend auf dem Parkplatz an, wo sich sodann Hinweise darauf ergaben, dass der Dürener sich zuvor betrunken ans Steuer seines Autos gesetzt hatte.

"Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht", schilderte der Sprecher, woraufhin der Mann die Beamten mit auf die Polizeiwache nach Jülich begleiten musste, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.