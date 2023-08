16.08.2023 11:49 Fußballrasen mit Hakenkreuzen besudelt

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden in den Fußballrasen am Sportplatz in Möbisburg-Rhoda zwei Hakenkreuze gekratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Carsten Jentzsch

Möbisburg-Rhoda - Der Fußballrasen am Sportplatz des Erfurter Ortsteils Möbisburg-Rhoda wurde mit Hakenkreuzen besudelt. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden zwei Hakenkreuze mit einem unbekannten Gegenstand in den Rasen gekratzt. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0212748 beim Inspektionsdienst Süd unter 0361/7443-0 zu melden.

