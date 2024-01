02.01.2024 11:46 Fußgänger macht tragischen Grusel-Fund am Rheinufer!

Ein Fußgänger hat am Neujahrsmorgen in Monheim am Rhein einen üblen Fund gemacht!

Von Maurice Hossinger

Monheim - Am Monheimer Rheinufer hat ein Fußgänger am Neujahrsmorgen einen grausamen und herzzerreißenden Fund gemacht. Die Polizei will nun sämtliche Hintergründe klären und den Tatverdächtigen ausfindig machen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Nach Angaben der Polizei fand der 40-Jährige fünf tote Hundewelpen an einem Trampelpfad nahe dem Fluss. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, soll es sich bei den verstorbenen Hunden um Bullmastiff-Welpen gehandelt haben. Zwei von ihnen lagen einzeln auf dem Boden. Die restlichen drei wurden unter einem Stein von Treibgut entdeckt. Polizeimeldungen Rechtsextreme Schmierereien verunstalten Schulwand Für die Polizei hat nun die Suche nach der tatverdächtigen Person begonnen. Zeugen, welche in den vergangenen Tagen eine verdächtige Beobachtung gemacht haben oder gar die Identität des Täters kennen, sollen sich bei den Beamten melden.

