Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt noch an der Unfallstelle

Lorch - Ein Auto erfasst in Lorch (Ostalbkreis) einen Fußgänger und verletzt ihn tödlich.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr eine 23-jährige Daihatsu-Fahrerin am Mittwoch gegen 19.30 Uhr von Lorch in Richtung Schwäbisch Gmünd.

Auf Höhe Wachthaus erfasste das Auto einen 83-Jährigen, der sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf der rechten Spur aufgehalten haben soll.



Der Mann wurde bei dem Unfall tödlich verletzt und erlag trotz Reanimation seinen Verletzungen an der Unfallstelle.



Die Polizei konnte den Mann erst am Donnerstagvormittag identifizieren.