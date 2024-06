Gangster machten immer wieder fette Beute in Deutschland: Jetzt gab's die böse Überraschung!

Sie sollen immer wieder in Deutschland auf Beutefahrt gegangen sein, nach ihrem jüngsten Coup wartete auf fünf mutmaßliche Gangster aber eine böse Überraschung.

Düsseldorf/Boskoop - Bei der Rückkehr von ihrem jüngsten Coup in Heilbronn warteten schon niederländische Spezialeinheiten in einem Garagenhof in Boskoop (NL): Düsseldorfer und niederländische Ermittler haben eine Bande von fünf mutmaßlichen Geldautomatensprengern ermittelt und festgenommen. Den Männern werden seit 2020 insgesamt 21 solcher Taten im Bundesgebiet zugerechnet, davon neun in Nordrhein-Westfalen.

Die Geldautomatensprenger hinterließen bei ihren Taten Trümmerfelder. © Polizei Düsseldorf Dabei habe das Quintett im Alter von 30, 36, 37, 38 und 39 Jahren Beute in Millionenhöhe erzielt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Düsseldorf mit. Ausgangspunkt der Ermittlungen war den Angaben zufolge eine Tat in Erkrath bei Düsseldorf. Danach sei der Tatwagen - ein Audi RS 6 mit 580 PS ohne Tempo-Abriegelung, ohne Airbags und über 300 Stundenkilometer schnell - ins Visier der Ermittler gerückt. Weil die Niederländer an ihren Autobahnen nämlich ein Kennzeichen-Lesesystem verwenden, konnte der Audi mit einer Reihe von Sprengungen in Verbindung gebracht werden. Polizeimeldungen "L'Amour Toujours" umgedichtet: Teenie-Gruppe singt rechte Parolen im Zug Einer der festgenommenen Verdächtigen ist kein Unbekannter: Der Mann sei wegen Geldautomatensprengungen bereits 2016 in Köln zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Bei der Festnahme habe einer der mutmaßlichen Täter aus dem Garagenhof zu entkommen versucht und sei von einem Polizeihund gestoppt und durch Bisse verletzt worden. Im Auto seien Sprengstoff, diverse Kennzeichen und dicke Bündel Bargeld entdeckt worden.

Die Panzerknacker waren mit einem hochmotorisierten Audi RS 6 von den Tatorten geflüchtet. © Polizei Düsseldorf

