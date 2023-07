19.07.2023 17:50 Gase treten in Maschinenfabrik aus: 20 Personen verletzt!

Am Mittwochmorgen kam es in einer Maschinenfabrik in Niedersachsen zum Austreten von gesundheitsschädlichen Gasen. 20 Mitarbeiter wurden verletzt.

Von Lena Schubert

Wolfenbüttel - Am Mittwochmorgen kam es in einer Maschinenfabrik in Niedersachsen zum Austreten von gesundheitsschädlichen Gasen. 20 Mitarbeiter wurden verletzt. In der Fabrikhalle der Firma AGCO/Fendt in Wolfenbüttel haben am Mittwoch schädliche Gase 20 Beschäftigte verletzt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wie die Polizeiinspektion Wolfenbüttel mitteilte, hätten am Dienstag Fräsarbeiten in einer Werkhalle der Firma AGCO/Fendt GmbH in der Gebrüder-Welger-Straße stattgefunden. Chemische Stoffe, die in der Vergangenheit in den Untergrund gesickert waren, wurden durch das Auffräsen freigesetzt, hieß es. Bereits am Dienstag hätten einige Mitarbeiter der Werkhalle über Übelkeit geklagt, die aber noch nicht mit den Bauarbeiten in Verbindung gebracht wurde. Polizeimeldungen Goldschatz-Diebstahl aus Kelten-Museum: Ermittlern gelingt Durchbruch! Die Fräsarbeiten wurden am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr fortgeführt, wodurch sich weitere Mitarbeiter krankmeldeten. Insgesamt 20 Beschäftigte wurde durch die schädlichen Gase verletzt, eine Person mussten sogar ins Krankenhaus. Für Menschen außerhalb des Fabrikgeländes besteht keine Gefahr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa