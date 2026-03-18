Gaza-Konflikt: Leipziger Felsenkeller großflächig beschmiert - Demo angekündigt

Leipzig - Der Felsenkeller, ein Veranstaltungshaus im Leipziger Westen, wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch großflächig mit politischem Graffiti besprüht. Die Motive scheinen in Bezug zu einer Lesung zu stehen, die dort für Mittwochabend geplant ist.

Mehrere Schriftzüge wurden an der Fassade verteilt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Bilder zeigen, dass unter anderem "Smash Zionism", "Free Gaza" und "Palestine will be free" in pinker und roter Farbe an die Fassade des Gebäudes gesprüht wurden.

Wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilte, sollen zwei unbekannte Täter dahinterstecken. Insgesamt hinterließen sie gegen 0.30 Uhr 16 Schriftzüge und zwei Karikaturen, die überwiegend einen Bezug zum Nahostkonflikt haben.

Ein Polizeisprecher vermutete, dass die Graffiti in Bezug zu einer Lesung stehen. Laut dem Veranstalter wird Arye Sharuz Shalicar (48), Sprecher der Israelischen Streitkräfte (IDF), live aus Israel zugeschaltet.

"Als Sprecher der IDF versucht Arye Sharuz Shalicar, deutschen Spitzenpolitikern und Medienvertretern die neue Realität Israels und des Nahen Ostens zu erklären. [...] Seine Eindrücke und Erfahrungen hält er in seinem Tagebuch fest", heißt es auf der Webseite des Veranstalters.