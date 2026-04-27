Gefährliche Aktion: Mann spannt Seil über Fahrbahn!

Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) - Am Sonntag spannte ein Mann in Bad Frankenhausen aus ungeklärter Ursache ein Stahlseil über eine Straße.

Ein 41-Jähriger spannte aus ungeklärter Ursache ein Stahlseil über eine Straße in Bad Frankenhausen. (Symbolfoto) © 123RF/tanyaru

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei installierte ein 41-jähriger Mann das Seil an der Fassade seines Wohnhauses in der Poststraße. Im Anschluss band er das andere Ende um einen Baum des Kurparks.

Da das Kabel in der Höhe von etwa drei Metern gespannt wurde, kamen glücklicherweise keine Fußgänger oder Verkehrsteilnehmer zu Schaden.

Zu den Gründen der Tat machte die Polizei keine Angaben.